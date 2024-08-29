بنظامه الجديد لموسم 2024-2025 .. مواجهات "نارية" في دوري أبطال أوروبا .. تعرف عليها

سحبت مساء اليوم الخميس في موناكو مراسم قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد لموسم 2024-2025.
- مانشستر سيتي الإنجليزي سيواجه: إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
- إنتر ميلان سيواجه: لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.
- بايرن ميونيخ الألماني سيواجه: باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.
- لايبزيج الألماني سيواجه: ليفربول الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس وأتليتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة وسيلتيك الأسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس النمساوي.
- بروسيا دورتموند الألماني سيواجه: برشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسلتيك ودينامو زغرب وشتورم جراتس وبولوينا الإيطالي.
- برشلونة الإسباني سيواجه: بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.
- ريال مدريد الإسباني سيواجه: دورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورج وليل وشتوتجارت وبريست.
- ليفربول الإنجليزي سيواجه: ريال مدريد ولايبزيج وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.
- باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه: مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.
- أتليتيكو مدريد سيواجه: لايبزيج وباريس وليفركوزن وبنفيكا وليل وسالزبورج وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براغ.
أتلانتا سيواجه: ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وشاختار وسيلتيك ويانج بويز وشتورم جراتس وشتوتجارت.
- كلوب بروج سيواجه دورتموند ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وسبورتينج وسيلتيك وأستون فيلا وشتورم جراتس.
- ليفركوزن سيواجه إنتر وليفربول وميلان وأتليتيكو وسالزبورج وفينوورد وسبارتا براغ وبريست.
- أرسنال سيواجه: باريس وإنتر وشاختار وأتلانتا ودينامو وسبورتينج وموناكو وجيرونا.
- بنفيكا سيواجه برشلونة وبايرن ميونيخ وأتليتيكو ويوفنتوس وفينوورد ورد ستار وبولونيا وموناكو.
- يوفنتوس سيواجه سيتي ولايبزيج وبنفيكا وكلوب بروج وأيندهوفن وليل وشتوتجارت وأستون فيلا.
- شاختار سيواجه بايرن ميونيخ ودورتموند وأتلانتا وأرسنال ويانج بويز وأيندهوفن وبريست وبولونيا.
-فينوورد سيواجه: بايرن وسيتي وليفركوزن وبنفيكا وسالزبورج وليل وسبارتا براغ وجيرونا.
- سبورتينج لشبونة سيواجه: سيتي ولايبزيج وأرسنال وكلوب بروج وليل وأيندهوفن وبولوينا وشتورم جراتس.
- أيندهوفن سيواجه: ليفربول وباريس وشاختار ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة ورد ستار وجيرونا وبريست.
- دينامو زغرب سيواجه: دورتموند وبايرن وميلان وأرسنال وسيلتيك وسالزبورج وموناكو وسلوفان براتيسلافا.
- سالزبورج سيواجه: باريس وريال وأتليتيكو وليفركوزن ودينامو زغرب وفينوورد وبريست وسبارتا براغ.
- ليل سيواجه: ريال وليفربول ويوفنتوس وأتليتيكو وفينوورد وسبورتينج لشبونة وشتورم جراتس وبولونيا.
- رد ستار سيواجه: برشلونة وإنتر وبنفيكا وميلان وأيندهوفن ويانج بويز وشتوتجارت وموناكو.
- يانج بويز سيواجه: إنتر وبرشلونة وأتلانتا وشاختار ورد ستار وسيلتيك وأستون فيلا وشتوتجارت.
- سيلتيك سيواجه: لايبزيج ودورتموند وكلوب بروج وأتلانتا ويانج بويز ودينامو زغرب وبراتيسلافا وأستون فيلا.
- شتوتجارت سيواجه: باريس وريال مدريد وأتلانتا ويوفنتوس ويانج بويز ورد ستار وسبارتا براغ وسلوفان براتيسلافا.
- جيرونا سيواجه: ليفربول وباريس وأرسنال وميلان وفينوورد وأيندهوفن وبراتيسلافا وشتورم جراتس.
- بولونيا سيواجه: دورتموند وليفربول وشاختار وبنفيكا وليل وسبورتينج وموناكو وأستون فيلا.
- بريست سيواجه: ريال مدريد وبرشلونة وليفركوزن وشاختار وأيندهوفن وسالزبورج وشتورم جراتس وسبارتا براغ.
- أستون فيلا سيواجه: بايرن ميونيخ ولايبزيج ويوفنتوس وكلوب بروج وسيلتيك ويانج بويز وبولونيا وموناكو.
- سبارتا براغ سيواجه: إنتر وسيتي وأتليتيكو وليفركوزن وسالزبورج وفينوورد وبريست وشتوتجارت.
- براتيسلافا سيواجه: مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وميلان وأتليتيكو ودينامو وسيلتيك وشتوتجارت وجيرونا.
- موناكو سيواجه: برشلونة وإنتر وبنفيكا وأرسنال ورد ستار ودينامو وأستون فيلا وبولونيا.
وبنهاية مرحلة الدوري، يتأهل إلى دور الـ 16 مباشرة الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتودع الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 36 منافسات البطولة.
بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 دورًا فاصلاً من جولتين، بحيث تلتقي فرق المراكز ما بين التاسع و16 مع فرق المراكز ما بين 17 و24.
وتلحق ثمانية فرق أخرى بالمتأهلين من المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري إلى دور الـ 16 الذي تنطلق معه مرحلة خروج المغلوب.