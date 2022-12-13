"ديشامب" يرد على تصريح عدائية الجماهير: سنجد طريقة للتسجيل في شباك المغرب

وتعليقًا على ما قاله حارسه وقائد منتخبه هوغو لوريس، عن أجواء "معادية" جماهيريًا في مواجهة المغرب، قال ديشامب: إن "المغرب لديه فرص عدة ليكون في النهائي. لا أحب الحديث عن حماسة معادية، بل أقول إن للمغرب حماسة شعبية تحدث الكثير من الضجيج، ولاعبو فريقي متحضرون لذلك، لأنك إذا أردت أن تحضّر للمباراة، عليك أن تستعد لكل ما يحيط بها".