"ديشامب" يرد على تصريح عدائية الجماهير: سنجد طريقة للتسجيل في شباك المغرب

قال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب: إنه سيجد حلاً للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه نظيره المغربي، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم، غدًا الأربعاء.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عن الطريقة التي سيتبعها "الديوك" للفوز على "أسود الأطلس" الذي لم تتلقّ شباكه سوى هدف واحد وكان عكسيًا.
وأوضح "ديشامب" خلال مؤتمر صحافي، في الدوحة، اليوم الثلاثاء أن المنتخب المغربي لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد للغاية.
وقال: "يجب ألا نختزل المغرب بالشق الدفاعي فقط، وإلا ما كانوا ليصلوا إلى هنا، رغم ذلك هم المنتخب الأفضل دفاعيًا، وعليه، سيكون هدفنا خلق صعوبات لهم من أجل التسجيل".
وتعليقًا على ما قاله حارسه وقائد منتخبه هوغو لوريس، عن أجواء "معادية" جماهيريًا في مواجهة المغرب، قال ديشامب: إن "المغرب لديه فرص عدة ليكون في النهائي. لا أحب الحديث عن حماسة معادية، بل أقول إن للمغرب حماسة شعبية تحدث الكثير من الضجيج، ولاعبو فريقي متحضرون لذلك، لأنك إذا أردت أن تحضّر للمباراة، عليك أن تستعد لكل ما يحيط بها".
كما هنأ المدرب الفرنسي نظيره المغربي وليد الركراكي، على إنجاز الوصول إلى نصف النهائي، قائلاً: "أهنئ وليد على رحلته، هم فريق منظم جيدًا، ولديهم مهاجمون جيدون أيضًا. كنا نشاهدهم وحاولنا أخذ ملاحظات، وسنحاول كسر ذلك لتسجيل هدف".