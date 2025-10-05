فريق "هانسن" يتوج بالمركز الأول في ختام منافسات سباق "إكستريم إي" 2025 في القدية

اختتمت اليوم الأحد، في مدينة القدية بالعاصمة الرياض، منافسات السباق الثاني والأخير من سباق "ديزرت إكس"، ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة، ومن خلال الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية، وفودافون بزنس، ويوكوهاما، وسيمنس، وفوكس، وجيو بيورا.