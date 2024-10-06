نجما ليفربول الإنجليزي على رادار النادي الأهلي السعودي

وأكد الموقع أن محمد صلاح، الذي ينتهي عقده قريبًا، يتفاوض بالفعل مع نادٍ جديد، مشيرًا إلى أن ممثلي اللاعب يناقشون خيار الرحيل عن ليفربول. وتعد الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للنادي والمدرب أرني سلوت، حيث يحتاج ليفربول إلى ترتيب وضع عقود صلاح وفان دايك.