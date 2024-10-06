نجما ليفربول الإنجليزي على رادار النادي الأهلي السعودي

بات نجما ليفربول الإنجليزي، المهاجم المصري محمد صلاح، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، على رادار أحد أندية الدوري السعودي. ووفقًا لمصادر موقع CaughtOffside، فإن النادي الأهلي السعودي قد بدأ محادثاته مع النادي الإنجليزي، بهدف تأمين توقيع المهاجم المصري.
وأكد الموقع أن محمد صلاح، الذي ينتهي عقده قريبًا، يتفاوض بالفعل مع نادٍ جديد، مشيرًا إلى أن ممثلي اللاعب يناقشون خيار الرحيل عن ليفربول. وتعد الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للنادي والمدرب أرني سلوت، حيث يحتاج ليفربول إلى ترتيب وضع عقود صلاح وفان دايك.
يراقب الأهلي أيضًا عن كثب موقف قائد الريدز، فان دايك، وبغض النظر عن قدرة النادي على تأمين توقيع صلاح، فإنهم منفتحون على التحرك لضم المدافع الهولندي أيضًا.
وتشير مصادر الموقع إلى أن خطة الأهلي هي تقديم عقد لمدة ثلاث سنوات لكلا اللاعبين مع خيار تمديد العقد لعام آخر. وفي حال فشل مفاوضاتهما الحالية مع ليفربول، فقد يكون كلا اللاعبين مستعدين للنظر بجدية في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.