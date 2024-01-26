بحضور "ابن جلوي" بالشارقة.. "القاسمي" يفتتح دورة غرب آسيا البارالمبية

بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونيابة عن حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ يفتتح عند السابعة من مساء غد السبت بتوقيت المملكة، الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، في نادي الثقة بإمارة الشارقة التي تستضيف الدورة حتى الثالث من فبراير المقبل، بمشاركة "513" رياضيًّا، يمثّلون "12" دولة عربية من دول غرب اسيا، يتنافسون في سبع ألعاب بارالمبية مختلفة.
ويمثّل المملكةَ في الدورة أكثرُ من "80" لاعبًا ولاعبة، سيتواجدون في مسابقات الريشة الطائرة، وكرة السلة، وكرة الهدف، ورفع الأثقال، والبوتشيا، وكرة الطاولة، وألعاب القوى.
من جانب آخر، وصل مساء اليوم، إلى الشارقة، عددٌ من المنتخبات السعودية، في مقدمتها، ألعاب القوى، والبوتشيا، وكرة السلة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، ورفع الأثقال، على أن يصل فريق كرة الطاولة غدًا السبت.
يدشّن منتخب السلة على الكراسي المتحركة، منافسات الدورة، غدًا السبت، على أن تجرى عند العاشرة صباحًا قرعة منافسات المسابقة التي يشارك فيها إلى جانب الأخضر، العراق والإمارات وعمان والبحرين.
وكان أخضر السلة قد أجرى حصته التدريبية الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، على صالة كرة السلة في نادي الثقة بالشارقة.