بحضور "ابن جلوي" بالشارقة.. "القاسمي" يفتتح دورة غرب آسيا البارالمبية

بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونيابة عن حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ يفتتح عند السابعة من مساء غد السبت بتوقيت المملكة، الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، في نادي الثقة بإمارة الشارقة التي تستضيف الدورة حتى الثالث من فبراير المقبل، بمشاركة "513" رياضيًّا، يمثّلون "12" دولة عربية من دول غرب اسيا، يتنافسون في سبع ألعاب بارالمبية مختلفة.