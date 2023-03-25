"إيفر بانيغا" لاعب "الشباب" مطلوب في "بوكا جونيورز" الأرجنتيني

وأشار الموقع إلى أن رئيس بوكا جونيورز يرغب في التعاقد مع لاعب الشباب، لكنه يدرك أن هناك فريقَين أرجنتينيَّين يريدان القتال للحصول على خدماته، هما راسينغ ونيولز أولد بويز.