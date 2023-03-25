"إيفر بانيغا" لاعب "الشباب" مطلوب في "بوكا جونيورز" الأرجنتيني

كشف موقع "bocanoticias" الأرجنتيني عن اهتمام نادي بوكا جونيورز بلاعب نادي الشباب السعودي، الأرجنتيني إيفر بانيغا؛ لكسب خدماته بالموسم المقبل.
وقال الموقع إن خوان رومان ريكيلمي، رئيس بوكا جونيورز، يرغب في التعاقد مع بانيغا لتعزيز صفوف الفريق الموسم الجديد.
وأشار الموقع إلى أن رئيس بوكا جونيورز يرغب في التعاقد مع لاعب الشباب، لكنه يدرك أن هناك فريقَين أرجنتينيَّين يريدان القتال للحصول على خدماته، هما راسينغ ونيولز أولد بويز.
ويلعب إيفر بانيغا صاحب الـ34 عامًا في مركز خط الوسط، وانضم لنادي الشباب في 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لـ3 مواسم.
وبدأ اللاعب الأرجنتيني حياته المهنية مع فريق بوكا جونيورز، قبل أن تنطلق رحلته الاحترافية في أوروبا، حيث دافع عن ألوان أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي.