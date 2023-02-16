الاتحاد يستضيف الهلال .. في قمة الجولة 15 من دوري الكرة الطائرة

تنطلق غداً الجمعة مواجهات الجولة ال 15 من دوري الكرة الطائرة بإقامة مباراتان تجمع ضمك والنصر على صالة نادي ضمك 4 عصراً، ويلتقي الوحدة وأبها على صالة نادي الوحدة 4 عصراً.
وتستكمل بقية المواجهات، الاحد المقبل، بإقامة ثلاث مباريات، وتأتي مباراة الاتحاد والهلال كأقوى مباريات الجولة التي ستقام على صالة نادي الاتحاد 4 عصراً.
ويلتقي الابتسام واليرموك على صالة وزارة الرياضة بالدمام 2 ظهراً، وعلى نفس الصالة يحل الاهلي ضيفاً على الخليج 4 عصراً.
وتختتم مباريات الجولة، الثلاثاء المقبل، بلقاء الترجي والفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3.30 عصراً.
يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 39 نقطة ثم الهلال 36 نقطة، فالابتسام 30 نقطة والفيصلي 25 نقطة والنصر 21 نقطة، ثم الوحدة 20 نقطة، فالخليج 17 نقطة، ثم أبها 17 نقطة، وضمك 16 نقطة والاتحاد 14 نقطة واليرموك 7 نقاط، وأخيراً الترجي 10 نقطات.