الاتحاد يستضيف الهلال .. في قمة الجولة 15 من دوري الكرة الطائرة

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 39 نقطة ثم الهلال 36 نقطة، فالابتسام 30 نقطة والفيصلي 25 نقطة والنصر 21 نقطة، ثم الوحدة 20 نقطة، فالخليج 17 نقطة، ثم أبها 17 نقطة، وضمك 16 نقطة والاتحاد 14 نقطة واليرموك 7 نقاط، وأخيراً الترجي 10 نقطات.