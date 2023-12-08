مدرب الهلال "خيسوس": الدوري السعودي أصبح مغايرًا عن السابق

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، البرتغالي "خيسوس": إنه سعيد بفوز فريقه على الطائي "2-1"، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن أداء فريقه تأثر كثيرًا بعد إلغاء الهدف الثالث، وتسجيل الطائي هدفه الوحيد.
جاء حديث "خيسوس" في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الطائي، مساء اليوم الجمعة: تحكمنا في مجريات اللقاء، خصوصًا في الشوط الأول، وإلغاء الهدف الثالث وتسجيل الطائي هدفًا بعده مباشرة أثر علينا، ولكننا واصلنا التركيز وحقّقنا الانتصار في النهاية.
وأشاد المدرب البرتغالي بقوة دوري روشن السعودي، وأوضح: "الدوري السعودي أصبح مغايرًا عن السابق، لم نعد نرى فرقًا كثيرة تعمل على إضاعة الوقت كما كنت أشاهده في فترة إشرافي السابقة، والكل أصبح يجتهد لإبراز الجانب التكتيكي".