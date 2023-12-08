مدرب الهلال "خيسوس": الدوري السعودي أصبح مغايرًا عن السابق

جاء حديث "خيسوس" في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الطائي، مساء اليوم الجمعة: تحكمنا في مجريات اللقاء، خصوصًا في الشوط الأول، وإلغاء الهدف الثالث وتسجيل الطائي هدفًا بعده مباشرة أثر علينا، ولكننا واصلنا التركيز وحقّقنا الانتصار في النهاية.