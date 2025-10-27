في ختام دور الـ16 من بطولة كأس الملك.. قمة مرتقبة في "كلاسيكو" النصر والاتحاد

ويُسدل الستار على مباريات هذا الدور بمواجهة القمة المنتظرة، التي تجمع النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض، في لقاء يترقبه عشاق الفريقين نظرًا لقوة التنافس بينهما، وما يضمانه من نجوم محليين وأجانب على أعلى المستويات.