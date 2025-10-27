في ختام دور الـ16 من بطولة كأس الملك.. قمة مرتقبة في "كلاسيكو" النصر والاتحاد

تُختتم غدًا الثلاثاء مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة أربع مواجهات مثيرة؛ إذ تبدأ بلقاء القادسية والحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تليها مواجهة الشباب والزلفي على ملعب "إس إتش جي أرينا" في الرياض، ثم لقاء الأخدود والهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ويُسدل الستار على مباريات هذا الدور بمواجهة القمة المنتظرة، التي تجمع النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض، في لقاء يترقبه عشاق الفريقين نظرًا لقوة التنافس بينهما، وما يضمانه من نجوم محليين وأجانب على أعلى المستويات.
ويسعى النصر، بقيادة مدربه البرتغالي خيسوس، إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم والتقدّم خطوة نحو تحقيق اللقب، فيما يطمح الاتحاد إلى تجاوز خصمه واستعادة حضوره في البطولة الأغلى.