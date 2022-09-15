حدث رياضي دولي.. "نيوم" تنظّم دورة عالمية للألعاب الشاطئية

وتنطلق دورة نيوم للألعاب الشاطئية 2022 ببطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، التي ستستمر على مدى الخمسة أيام الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر، تليها منافسات أولمبية لرياضة (ترياثلون) في 29 أكتوبر. كما ستشهد الدورة في نوفمبر بطولة دولية لكرة السلة 3x3 ، وتليها بطولة لكرة القدم الشاطئية يتنافس فيها 12 فريق من جميع أنحاء العالم على مدى 5 أيام. وستختتم منافسات الدورة في 9 ديسمبر بسباق صحراوي للدراجات الجـبلية الذي يستمر من 6 إلى 9 ديسمبر ويستضيف 220 متسابق ومتسابقة من جميع أنحاء العالم في حدث من ثلاث مراحل، يتراوح طول كل مرحلة بين 80 و120 كيلومتراً.