مع اقتراب "محمد صلاح" من الانتقال للدوري السعودي.. "ليفربول" يجد بديلًا

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من رفض "كلوب" مدرب ليفربول بيع صلاح نهائيًّا في الصيف رغم المبلغ الضخم الذي تم وضعه على الطاولة؛ إلا أنه يعلم أن الاحتفاظ بصلاح، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2025؛ أمر مستحيل.