مع اقتراب "محمد صلاح" من الانتقال للدوري السعودي.. "ليفربول" يجد بديلًا

كشفت صحيفةُ "mundodeportivo" الإسبانية عن اقتراب نهاية العلاقة بين المصري "محمد صلاح"، وناديه الإنجليزي ليفربول.
وأفادت ذات الصحيفة بأن إدارة ليفربول وجدت البديلَ الذي سيتم ضمّه في حال مغادرة اللاعب المصري؛ إذ وقع اختيارها على الألماني "ليروي ساني" لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من رفض "كلوب" مدرب ليفربول بيع صلاح نهائيًّا في الصيف رغم المبلغ الضخم الذي تم وضعه على الطاولة؛ إلا أنه يعلم أن الاحتفاظ بصلاح، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2025؛ أمر مستحيل.
وشدّدت الصحيفة على أنه من المتوقّع أن تعاود السعودية مفاوضاتها لكسب خدمات اللاعب المصري قريبًا؛ مما قد يجعله أغلى انتقال في التاريخ.