نجم ريال مدريد "ميشيل سلغادو" مدربًا للمنتخب السعودي تحت 15 عامًا

ويمتلك الإسباني "ميشيل سلغادو" سجلًّا حافلًا بالإنجازات كلاعب، مثّل فيها نادي ريال مدريد الإسباني، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ومنتخب إسبانيا، في حين تُوّج بالعديد من المنجزات في مسيرته كلاعب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في نسختين، والدوري الإسباني 4 مرات، وكذلك السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى السوبر الإسباني في 3 نسخ.