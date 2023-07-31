تجوَّل في مرافق المدينة وأشاد بالمركز الإعلامي.. "سعود بن نهار" يتفقد مدينة الملك فهد الرياضية

زار الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، مساء أمس، مدينة الملك فهد الرياضية، التي تحتضن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، حيث تجول في مرافق المدينة الرياضية، بصحبة مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبد الله الزايدي.