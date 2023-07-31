تجوَّل في مرافق المدينة وأشاد بالمركز الإعلامي.. "سعود بن نهار" يتفقد مدينة الملك فهد الرياضية

زار الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، مساء أمس، مدينة الملك فهد الرياضية، التي تحتضن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، حيث تجول في مرافق المدينة الرياضية، بصحبة مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبد الله الزايدي.
واطلع محافظ الطائف على المرافق التشغيلية للبطولة في مدينة الملك فهد الرياضية، حيث التقى في المركز الإعلامي الرئيس ممثلي وسائل الإعلام المختلفة العربية والدولية، مرحبًا بهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ومتمنيًا لهم طيب الإقامة في محافظة الطائف، والاستمتاع بمواقعها السياحية وأجوائها المعتدلة.
وأشاد الأمير سعود بن نهار بإلإمكانات المتعددة، وبالخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز الإعلامي الرئيس لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك العمل الكبير في مرافق المدينة الرياضية، ومثمنًا جهود الشباب السعودي العاملين في تطوير المدينة الرياضية بالطائف.