مواجهة أمريكية روسية في نهائي كأس الدرعية للتنس 2022.. اليوم السبت

وأسفرت نتائج دور نصف النهائي للزوجي، التي أقيمت الجمعة في قرية الدرعية الرياضية وسط حضور كبير من الجمهور والزوار الذين استمتعوا بمنافسات حماسية، عن تأهل الروسي أندري روبليف وزميله الإيطالي ماتيو بيريتيني، وكذلك دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش، على أن يقام نهائي البطولة الفردي والزوجي في ختام البطولة.