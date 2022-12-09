رياضة

مواجهة أمريكية روسية في نهائي كأس الدرعية للتنس 2022.. اليوم السبت

مواجهة أمريكية روسية في نهائي كأس الدرعية للتنس 2022.. اليوم السبت
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ضرب اللاعب الأمريكي تايلور فريتز المصنف التاسع عالمياً، موعداً مساء اليوم السبت مع اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب كأس الدرعية 2019، لمواجهة نارية في نهائي الفردي لبطولة "كأس الدرعية للتنس"، التي تنظمها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

نتائج دور نصف النهائي للزوجي

وأسفرت نتائج دور نصف النهائي للزوجي، التي أقيمت الجمعة في قرية الدرعية الرياضية وسط حضور كبير من الجمهور والزوار الذين استمتعوا بمنافسات حماسية، عن تأهل الروسي أندري روبليف وزميله الإيطالي ماتيو بيريتيني، وكذلك دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش، على أن يقام نهائي البطولة الفردي والزوجي في ختام البطولة.

حماس الجمهور

وشهد اليوم الثاني لكأس الدرعية للتنس إقامة حفل غنائي للفنانة السعودية زينة عماد، تغنت فيها بباقة من أشهر أعمالها الغنائية التي أشعلت حماس الجمهور، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والاستمتاع بشاشات عــرض الفعاليات المنتشرة في قريـة الدرعية الرياضية.

موسم الدرعية
كأس الدرعية للتنس

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