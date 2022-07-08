النصر يدخل في مفاوضات مع البلجيكي "عدنان يانوزاي"

بدأ عدنان يانوزاي مسيرته الشبابية مع نادي بروكسل في 2001، ثم انتقل في 2005 إلى أندرلخت البلجيكي، ثم انضم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2011 وعمره 16 عامًا.

يلعب عدنان صاحب الـ27 عامًا، كجناح ، ووسط هجوم، أيضًا، حيث بدأ الاحتراف مع مانشستر يونايتد في 2013، كما لعب أيضًا لبوروسيا دورتموند (إعارة)، سندرلاند (إعارة)، وريال سوسيداد.