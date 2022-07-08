النصر يدخل في مفاوضات مع البلجيكي "عدنان يانوزاي"

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن أن إدارة نادي النصر قد دخلت في مفاوضات مع البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب ريال سوسيداد الإسباني.
وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن مدرب النصر الجديد رودي غارسيا هو الذي طلب من إدارة العالمي التعاقد مع عدنان يانوزاي.
بدأ عدنان يانوزاي مسيرته الشبابية مع نادي بروكسل في 2001، ثم انتقل في 2005 إلى أندرلخت البلجيكي، ثم انضم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2011 وعمره 16 عامًا.
يلعب عدنان صاحب الـ27 عامًا، كجناح ، ووسط هجوم، أيضًا، حيث بدأ الاحتراف مع مانشستر يونايتد في 2013، كما لعب أيضًا لبوروسيا دورتموند (إعارة)، سندرلاند (إعارة)، وريال سوسيداد.
شارك يانوزاي في أول مباراة دولية له في عام 2014، كما شارك منتخب بلجيكا في كأس العالم 2014، وشارك المنتخب أيضًا في كأس العالم 2018 ووصل معهم إلى نصف النهائي.
ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب ميجيل أنخيل روسو عقب انتهاء الموسم الماضي.
وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى تراجعًا كبيرًا في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.