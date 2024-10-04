31 لاعبًا في القائمة الأولية لأشبال أخضر اليد استعدادًا للبطولة العربية

وتضم القائمة: أحمد أبو عبيد، حسين الراشد، حسن العليوات، حيدر العليوات، علي المرهون، علي الدرورة، أحمد أبو الرحي، أحمد البناي، حسين آل عبيد، عبدالله عبد رب النبي، علي المحسن، جواد آل مخلوق، عبدالله السني، وافي سهوان، حسن الجعيبي، حسين المسبح، حسين الباشا، حيدر الدعسري، حسين آل أبو عبدالله، سلمان آل دهيم، نذير الزنادي، علي آل مرهون، حسن الصفواني، حبيب آل قصاب، علي ربيع، علي آل خليف، إبراهيم الخويلدي، يوسف عبدالمنعم، باسل المحسن، عبدالعزيز الحافظ، مبارك الخيال.