31 لاعبًا في القائمة الأولية لأشبال أخضر اليد استعدادًا للبطولة العربية
اختار الهولندي "إدوين كيبر"، مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال (مواليد 2008م)، 31 لاعبًا في القائمة الأولية، للدخول في معسكر داخلي استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية الثانية للأشبال، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من (15) إلى (25) نوفمبر المقبل.
وتضم القائمة: أحمد أبو عبيد، حسين الراشد، حسن العليوات، حيدر العليوات، علي المرهون، علي الدرورة، أحمد أبو الرحي، أحمد البناي، حسين آل عبيد، عبدالله عبد رب النبي، علي المحسن، جواد آل مخلوق، عبدالله السني، وافي سهوان، حسن الجعيبي، حسين المسبح، حسين الباشا، حيدر الدعسري، حسين آل أبو عبدالله، سلمان آل دهيم، نذير الزنادي، علي آل مرهون، حسن الصفواني، حبيب آل قصاب، علي ربيع، علي آل خليف، إبراهيم الخويلدي، يوسف عبدالمنعم، باسل المحسن، عبدالعزيز الحافظ، مبارك الخيال.
ويقود الإدارة الفنية لأشبال الأخضر: إدوين كيبر مدربًا، علي العليوات، مساعد مدرب، ياسر شاخور مدير المنتخب، نايف جاسم، إداري، عبدالله آل مهدي أخصائي علاج.