القادسية يُطلق النسخة الثانية من حفل الخبر 13 و14 ديسمبر على الكورنيش

يستعد نادي القادسية لإطلاق النسخة الثانية من "حفل القادسية" يومي 13 و14 ديسمبر 2025، على كورنيش الخبر، ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025، بصفته شريكًا بلاتينيًا في واحدة من أبرز الفعاليات المجتمعية والترفيهية بالمنطقة الشرقية.
وتُقام النسخة الجديدة تحت شعار "الخَبر في الخُبر"، الذي يعكس روح المدينة ويجسد انتماء القادسية كممثل أصيل لمجتمعها، ناديًا نشأ بين أهل الخبر ونما بانتمائهم، مستمدًا هويته من تاريخ المدينة وحراكها الثقافي.
ويأتي الحفل امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ويهدف إلى ترسيخ صورة القادسية كنادٍ مجتمعي وثقافي إلى جانب دوره الرياضي، عبر ربط النادي بأهالي الخبر وتقديم فعالية سنوية تُعزز الانتماء وتعيد القادسية إلى قلب المدينة.
ويقدّم الحفل تجارب تفاعلية متنوعة تستهدف العائلات والشباب، من خلال عروض فنية ومجتمعية تُجسد روح الخبر وتفتح مجالًا واسعًا للتفاعل بين النادي وجمهوره من مختلف الفئات.
ويستهدف "حفل القادسية" جمهورًا من داخل المملكة ودول الخليج، بوصف مدينة الخبر وجهة سياحية واجتماعية، وبوصف النادي رمزًا من رموز المنطقة الشرقية.
وتتركّز أهداف الحفل في تعزيز العلاقة بين القادسية وأهالي الخبر، وترسيخه كحدث سنوي يُعبّر عن هوية المدينة، إلى جانب توسيع الحضور الرقمي للنادي، وإبراز دوره المجتمعي خارج إطار المنافسات الرياضية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، الأستاذ بدر الرزيزاء، أن إقامة النسخة الثانية من الحفل تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز حضوره المجتمعي، قائلًا: "القادسية هو نادي مدينة الخبر، ونحن نؤمن بأن دوره الحقيقي يبدأ من المجتمع ويكبر بدعم أهله".
وأضاف: "نحن فخورون بتقديم فعالية تعبّر عن تنوع المدينة وروحها، وتُعيد ربط أهل الخبر بناديهم، ليبقى القادسية جزءًا حيًّا من نسيجها الاجتماعي وهويتها الثقافية".