"تركي آل الشيخ": "موسم الرياض" يستضيف النزال العالمي غير المسبوق لأبطال دوري PFL ضد Bellator

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "DAZN" شاي سيغيف: "يسعدنا أن نشارك مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية وفي "موسم الرياض" في بطولة "PFL Champions vs Bellator Champions"، حيث يعد اتحاد "PFL" واحدًا من أكثر العلامات التجارية الرياضية إثارةً وابتكارًا، وسيخلق هذا الحدث ليلةً لا تُنسى، سيتمكن فيها مشتركو مجموعة "DAZN" حول العالم من متابعة سلسلة استثنائية من العروض المباشرة من العاصمة الرياض، وعلى رأسها هذا الحدث الكبير"