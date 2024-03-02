في الجولة 22 من دوري روشن.. الاتفاق يعود بالنقاط الثلاث من أمام ضمك

استعاد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، نغمة الانتصارات إثر فوزه على مضيفه ضمك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الاتفاق إلى افتتاح باب التسجيل عن طريق الإنجليزي ديماراي غراي الذي استغل خطأ فادحًا من المُدافع في تشتيت الكرة ليسددها قوية في شباك مصطفى زغبة عند الدقيقة 16.
وازدادت متاعب فريق ضمك بعد أن أشهَرَ الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجه الحارس مصطفى زغبة بعد العودة لتقنية الفيديو؛ نتيجة لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 23 من مجريات المباراة.
وضاعَفَ المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي النتيجةَ لمصلحة الاتفاق، بتسجيله ثاني الأهداف من علامة الجزاء؛ وذلك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني لم يحدث أي تغيير على مستوى نتيجة المباراة على الرغم من المحاولات المتكررة من الفريقين على المرميين؛ لكن بلا خطورة تُذكر، لتأتي صافرة النهاية التي أعلنت وصول الاتفاق إلى الانتصار الثامن هذا الموسم في المسابقة.
بهذه النتيجة صعد الاتفاق مركزين على جدول الترتيب؛ حيث أصبح في المركز السادس برصيد 31 نقطة؛ فيما تراجع ضمك للمركز السابع بذات الرصيد.