في الجولة 22 من دوري روشن.. الاتفاق يعود بالنقاط الثلاث من أمام ضمك

وفي الشوط الثاني لم يحدث أي تغيير على مستوى نتيجة المباراة على الرغم من المحاولات المتكررة من الفريقين على المرميين؛ لكن بلا خطورة تُذكر، لتأتي صافرة النهاية التي أعلنت وصول الاتفاق إلى الانتصار الثامن هذا الموسم في المسابقة.