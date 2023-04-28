قبل موقعة أوراوا الياباني الآسيوية.. مدرب الهلال "دياز" يؤكد: سنلعب للفوز.. وثقتي كبيرة في اللاعبين

أكد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 أمام فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، مؤكدًا جاهزية فريقه بدنيًا وذهنيًا.
ويواجه الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني غدًا السبت، على ملعب الملك فهد في الرياض لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابع المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي، الجمعة: "الوصول إلى النهائي أمر جيد للفريقين، بالنسبة لنا نحن أبطال في مرتين سابقتين وجاهزون ذهنيًا ولياقيًا لهذه المباراة، وخلال الموسم هدفنا المباراة النهائية الآسيوية، وسنقدم مستوى يليق بتاريخ فريقنا في المسابقة".
واختتم: "سنظهر بأجمل مستوى، واللاعبون يملكون خبرة في النهائي الآسيوي والنهائيات بشكل عام، وثقتي كبيرة في الفريق".