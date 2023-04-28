قبل موقعة أوراوا الياباني الآسيوية.. مدرب الهلال "دياز" يؤكد: سنلعب للفوز.. وثقتي كبيرة في اللاعبين

وتابع المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي، الجمعة: "الوصول إلى النهائي أمر جيد للفريقين، بالنسبة لنا نحن أبطال في مرتين سابقتين وجاهزون ذهنيًا ولياقيًا لهذه المباراة، وخلال الموسم هدفنا المباراة النهائية الآسيوية، وسنقدم مستوى يليق بتاريخ فريقنا في المسابقة".