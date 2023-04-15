أستون فيلا يسقط نيوكاسل بثلاثية

بهذه النتيجة عزز أستون فيلا موقعه في المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة، لتزداد آماله في حصد أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث علماً بأنه تلقى اليوم خسارته الرابعة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.