أستون فيلا يسقط نيوكاسل بثلاثية

حقق أستون فيلا فوزاً كبيراً على ضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة، ملحقاً به الهزيمة الأولى في آخر 6 مباريات في البريميرليغ اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.
افتتح أستون فيلا التسجيل مبكراً عبر لاعبه جاكوب رامزي في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني عن طريق مهاجمه أولي واتكينز في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 83 عاد واتكينز المتألق ليسجل ثالث الأهداف .
بهذه النتيجة عزز أستون فيلا موقعه في المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة، لتزداد آماله في حصد أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث علماً بأنه تلقى اليوم خسارته الرابعة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.