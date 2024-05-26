بعد تصدر مجموعته في العربية.. أخضر الشاطئية يعبر إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية - للرجال - إلى دور الربع النهائي في البطولة العربية، التي تقام في العاصمة الأردنية عمان بعد أن تصدر مجموعته بفوزه على البحرين والأردن بذات النتيجة 2/0 وأخيراً تغلبه على منتخب لبنان 2/1 فيما خسر 2/1 من منتخب عمان في ختام دور المجموعات، وتألق ثنائي المنتخب السعودي حسن الكعيبي وزيد باصهيب في منافسات الدور التمهيدي وقدما مستوى أكثر من رائع استحق من خلاله تصدر المجموعة والتأهل للدور الربع النهائي، وسيواجه الأخضر غداً الاثنين منتخب لبنان.