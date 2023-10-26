غداً في مواجهات مثيرة .. 6 مباريات في منافسات الجولة الثالثة لممتاز السلة

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثالثة لمباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة ( 6) مباريات، إذ يلتقي النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (٤) نقاط مع نظيره أحد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين على صالة نادي النصر عند الساعة ٥ مساءً.