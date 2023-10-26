غداً في مواجهات مثيرة .. 6 مباريات في منافسات الجولة الثالثة لممتاز السلة

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثالثة لمباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة ( 6) مباريات، إذ يلتقي النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (٤) نقاط مع نظيره أحد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين على صالة نادي النصر عند الساعة ٥ مساءً.
ويلتقي الهلال الذي يحتل المركز الاول برصيد (4) نقاط بنظيره الوحدة الذي يحتل المركز الثالث برصيد (4 نقاط عند الساعة ٥ مساءً على صالة نادي الهلال .
ويلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الرابع برصيد (4) نقاط بنظيره ضباء الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطتين عند الساعة (5) مساءً على وزارة الرياضة في جدة .
ويواجه السلام الذي يحتل المركز السابع برصيد ثلاث نقاط نظيره الخليج الذي يحتل المركز السابع برصيد نقطتين عند الساعة 7) مساءً على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف .
ويلتقي الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس برصيد (4) نقاط بنظيره التعاون، والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطتين على صالة نادي الاتحاد عند الساعة 7) مساءً على صالة وزارة الرياضة في جدة.
ويلتقي الفتح الذي يحتل المركز السادس برصيد (3) نقاط بنظيره الصفا الذي يحتل المركز التاسع برصيد بنقطتين، وذلك عند الساعة 7 مساءً على صالة نادي الفتح .