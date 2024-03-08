الفرنسية "دوريان بين" تخطف أفضلية السباق الأول في منافسات أكاديمية فورمولا1

واستطاعت الفرنسية "دوريان بين" تحقيق المركز الأول، محققةً بذلك اللفة الأسرع بزمن 26 دقيقة و50 ثانية و962 جزءاً من الثانية، تلتها البريطانية آبي بولينغ سائقة فريق "رودين موتور سبورت" بفارق 848 جزءاً من الثانية، ومن خلفها الهولندية مايا ويوج سائقة "بريما ريسينغ" ثالثةً في الترتيب، بفارق 6 ثوانٍ و918 جزءاً من الثانية، فيما تمكنت السعودية ريما الجفالي من الوصول في المرتبة الحادية عشرة، بزمن 27 دقيقة و25 ثانية و025 جزءاً من الثانية.