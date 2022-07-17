منتخب الجزائر يدعم صفوفه بمحترفيه في أوروبا تأهباً للمشاركة ببطولة كأس العرب

يستعد منتخب الجزائر أقل من 20 عاماً لتسجيل ظهور جديد في بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي ستحتضنها مدينة أبها السعودية في الفترة الممتدة بين 20 يوليو/ تموز و6 أغسطس/ آب المقبلين.
وسيكون المنتخب الجزائري لهذه الفئة أمام فرصة التألق في هذه التظاهرة الرياضية، وهذا بعد أن دعم المدرب محمد لاسات تشكيلة الخضر بلاعبين مميزين، يتقدمهم اللاعب الصاعد في رديف فالنسيا الإسباني أسامة عمار، وكذلك خط وسط فريق لاتسيو الإيطالي ماسيل أجعودي.
ويعد لاعب خط الوسط أسامة عمار من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، وهو الذي كان قد انضم إلى فريق الخفافيش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من أكاديمية ليون الفرنسي، أما ماسيل أجعودي الذي يشارك بانتظام مع رديف لاتسيو، فقد كان قد انتقل إلى النسور نهاية الموسم الماضي.
وضمت قائمة المنتخب الجزائري أيضاً أسماء أخرى محترفة في أوروبا، على غرار ياسين حامد ظهير أيسر رويال أنتويرب، بطل الدوري البلجيكي الموسم الماضي، إضافة إلى ثنائي أولمبيك مارسيليا ريان دهيليس وجوريس رحو.
وسيشارك المنتخب الجزائري في البطولة العربية، في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخب لبنان، منتخب ليبيا، حيث سيقص شريط مشاركته يوم الـ21 من هذا الشهر في مواجهة المنتخب اللبناني، ثم مواجهة منتخب ليبيا في الـ27 من الشهر نفسه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات فقط.