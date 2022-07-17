منتخب الجزائر يدعم صفوفه بمحترفيه في أوروبا تأهباً للمشاركة ببطولة كأس العرب

وسيشارك المنتخب الجزائري في البطولة العربية، في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخب لبنان، منتخب ليبيا، حيث سيقص شريط مشاركته يوم الـ21 من هذا الشهر في مواجهة المنتخب اللبناني، ثم مواجهة منتخب ليبيا في الـ27 من الشهر نفسه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات فقط.