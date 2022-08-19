"رملا علي" تُقدّم حصة تدريبية في الملاكمة للسعوديات قبل "نزال البحر الأحمر"

من جهتها قالت رشا الخميس: إن "البرامج التدريبية مهمة جدًّا، ليس فقط للاعبات، بل للمدربات والحكام أيضًا؛ حيث إن الزيادة في أعدادهن تعني التمكّن من إقامة المزيد من المنافسات، وهو ما يساعد في تحديد المواهب الواعدة. ونحن في عملية مستمرة لتقديم المزيد من التدريب ورفع عدد المنافسات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى البرامج التي تفتح المجال أمام الجيل القادم من الرياضيين. ومن الرائع مشاهدة الاهتمام المتزايد برياضة الملاكمة، وتحديدًا بعد مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة؛ ومنها نزال البحر الأحمر".