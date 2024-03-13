من بينهم "مودريتش" و"ناتشو".. 4 لاعبين من ريال مدريد على رادار الدوري السعودي

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الأجانب يقتربون من اتخاذ قرارهم، حيث إنه لا يزال حتى الآن مستقبل هؤلاء اللاعبين مجهولاً لدى إدارة النادي الإسباني بقيادة كارلو أنشيلوتي.