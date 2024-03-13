من بينهم "مودريتش" و"ناتشو".. 4 لاعبين من ريال مدريد على رادار الدوري السعودي

يبحث المسؤولون السعوديون مرة أخرى التعاقد مع 4 نجوم عالميين بفريق ريال مدريد الإسباني لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "Marca" أن المسؤولين السعوديين يستهدفون التعاقد مع كل من: فيرلاند ميندي، ولوكاس فازكيز، ولوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز.
وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الأجانب يقتربون من اتخاذ قرارهم، حيث إنه لا يزال حتى الآن مستقبل هؤلاء اللاعبين مجهولاً لدى إدارة النادي الإسباني بقيادة كارلو أنشيلوتي.
وأشارت في وقت سابق إلى أنه من المتوقع إنفاق ملايين الدولارات من كرة القدم السعودية على صفقات الموسم الصيفي.