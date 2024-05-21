بمشاركة 42 حكماً.. "الشهري والقحطاني" ينهيان مشاركتهما في أكاديمية الآسيوي

وتنوعت المشاركة بين مجموعات مختلفة من الجلسات النظرية حضورياً في كوالالمبور وجلسات اللياقة البدنية والعملية في ميدان التدريب ومحاضرات عن بُعد، والتي أشرف عليها خبراء التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.