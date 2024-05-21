بمشاركة 42 حكماً.. "الشهري والقحطاني" ينهيان مشاركتهما في أكاديمية الآسيوي

أنهى حكما الساحة عبدالله الشهري وبندر القحطاني مشاركتهما في أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، والتي استمرت 4 سنوات بمشاركة 42 حكماً من مختلف دول قارة آسيا.
وتنوعت المشاركة بين مجموعات مختلفة من الجلسات النظرية حضورياً في كوالالمبور وجلسات اللياقة البدنية والعملية في ميدان التدريب ومحاضرات عن بُعد، والتي أشرف عليها خبراء التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جانبه وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة للحكمين بمناسبة إنهاء مشاركتهما في أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، متمنياً لهما التوفيق في مسيرتهما التحكيمية بما يساهم في إبراز مكانة الحكم السعودية إقليمياً وقارياً وعالمياً.
وأكد المسحل أن تخرج الحكمين عبدالله الشهري وبندر القحطاني من أكاديمية الاتحاد الآسيوي يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق مستهدفات إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية في مسار القوى العاملة.