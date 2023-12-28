حارس النصر يتلقى عرضًا رسميًا من أتليتكو ناسيونال ويدخل دائرة اهتمام غرناطة

ولم يشارك أوسبينا خلال هذه الفترة فريقه في المباريات لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب، بالرغم من جاهزيته فنياً وبدنياً، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.