حارس النصر يتلقى عرضًا رسميًا من أتليتكو ناسيونال ويدخل دائرة اهتمام غرناطة

تلقى الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر والمنتخب الكولومبي، عرضاً رسمياً من نادي أتليتكو ناسيونال للانضمام إلى صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأكد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" على تلقي أوسبينا بالفعل عرضًا رسميًا من أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، حيث سيناقش حارس المرمى مستقبله مع النادي السعودي في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي.
في سياق متصل كشفت صحيفة "futbolred" عن اهتمام نادي غرناطة الإسباني أيضًا بالتعاقد مع حارس النصر ديفيد أوسبينا، لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة.
ولم يشارك أوسبينا خلال هذه الفترة فريقه في المباريات لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب، بالرغم من جاهزيته فنياً وبدنياً، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
وينتهى عقد ديفيد اوسبينا البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي .