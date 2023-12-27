لاعب الهلال "ياسين بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 18 جولة من منافسات الدوري السعودي.
وواصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال صدارته لقائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، فقد حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.
وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوراد ميندي حارس الأهلي، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 10 مباريات، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.
وتساوى بالمركز الثالث البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، والبرازيلي مايلسون، حارس مرمى التعاون، والبرتغالي أندريه مورييرا، الذين حافظوا على نظافة شباكهم خلال 6 لقاءات.