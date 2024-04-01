"نيمار" يتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع نادي الهلال .. تعرف عليه

اتخذ البرازيلي "نيمار" لاعب نادي الهلال قرارًا بشأن مستقبله في الدوري السعودي في ظل اهتمام سانتوس البرازيلي بضم اللاعب بعد نهاية عقده مع الهلال.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "UOL" فإن نيمار أخبر لاعبي وأعضاء نادي سانتوس خلال زيارته السريعة لغرفة تبديل الملابس، أنه سيعود للعب في الدوري البرازيلي واللعب مع سانتوس في عام 2025.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي سانتوس يراقبون منذ فترة نيمار، وأن مارسيلو تيكسيرا رئيس سانتوس قد أجرى عدة محادثات مع اللاعب ووالده، لمحاولة الحصول على خدماته بالفترة المقبلة.