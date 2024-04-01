"نيمار" يتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع نادي الهلال .. تعرف عليه

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي سانتوس يراقبون منذ فترة نيمار، وأن مارسيلو تيكسيرا رئيس سانتوس قد أجرى عدة محادثات مع اللاعب ووالده، لمحاولة الحصول على خدماته بالفترة المقبلة.