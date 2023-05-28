لم يتجاوب مع العروض الخارجية.. "ساديو ماني" يفضل البقاء في بايرن ميونيخ

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن رغبة السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، في البقاء مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد صرحت في وقت سابق، بأن الهلال والنصر والاتحاد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب السنغالي، مع اقتراب رحيله عن النادي الألماني.
وقال "فابريزيو" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إنه سيتم تأكيد ذلك لمجلس الإدارة الجديد، حيث يرغب ماني في الحصول على فرصة للبقاء والفوز بالألقاب الموسم المقبل، وقد تم إبلاغ توخيل بذلك أيضًا.
انتقل ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، إلى بايرن ميونيخ في 2022، في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي ليفربول بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.