عرض ضخم يقرب النجم لوكا مودريتش من الدوري السعودي

اقترب قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش من الانتقال إلى الدوري السعودي، رغم تأكيدات سابقة بأنه يمدد عقده لعام إضافي مع ناديه ريال مدريد.
وكشف الصحفي الإسباني "رامون ألفاريز دي مون" تفاصيل العرض السعودي الجديد الذي وصل إلى مودريتش، للانضمام إلى زميليه السابقين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في الدوري السعودي.
ونشر رامون ألفاريز الصحفي في صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن قيمة العرض السعودي قائلاً: "لوكا مودريتش يتلقى عرضاً جديداً من المملكة العربية السعودية ويفكر في قبوله والرحيل عن ريال مدريد".
وأوضح في تغريدة أخرى أن "مودريتش يحصل بموجب العرض السعودي على راتب يصل إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليوناً أخرى مكافأة ولمدة موسمين.. اللاعب يدرس العرض الآن".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من معلومات سابقة أوردها الصحفي الموثوق أكرم كونور أفاد خلالها أن أهلي جدة لم ييأس من إمكانية التعاقد مع مودريتش.
وكتب كونور عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه "لم ييأس الأهلي في سباقه للحصول على خدمات مودريتش ويستعد لتقديم عرض براتب مرتفع".
وأضاف "لكن ريال مدريد يعتقد أن اللاعب سيمدد عقده مع الفريق".
وحتى هذه اللحظة، لم يتوصل المخضرم الكرواتي لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تمديد العقد.
يشار أن العقد الحالي للمخضرم الكرواتي ينتهي مع ريال مدريد نهاية الشهر الجاري مما يعني بإمكانه الاتفاق والتوقيع مع أي فريق يرغب في ضمه دون الرجوع إلى إدارة الريال، وفق لوائح وقوانين انتقالات اللاعبين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".