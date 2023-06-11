عرض ضخم يقرب النجم لوكا مودريتش من الدوري السعودي

يشار أن العقد الحالي للمخضرم الكرواتي ينتهي مع ريال مدريد نهاية الشهر الجاري مما يعني بإمكانه الاتفاق والتوقيع مع أي فريق يرغب في ضمه دون الرجوع إلى إدارة الريال، وفق لوائح وقوانين انتقالات اللاعبين المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".