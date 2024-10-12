في 10 منافسات للبلياردو والسنوكر.. "الخرادلي" و"الشمري" يُتوِّجان أبطال "عربية 2024"

توَّج رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمر الخرادلي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، اليوم السبت أصحاب المراكز الأولى في 10 منافسات من منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي تقام حاليًا بالعاصمة الرياض، بمشاركة 13 منتخبًا، تتنافس على 17 منافسة في البلياردو والسنوكر، وتُختتم يوم 16 أكتوبر الجاري.