في 10 منافسات للبلياردو والسنوكر.. "الخرادلي" و"الشمري" يُتوِّجان أبطال "عربية 2024"

توَّج رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمر الخرادلي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، اليوم السبت أصحاب المراكز الأولى في 10 منافسات من منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي تقام حاليًا بالعاصمة الرياض، بمشاركة 13 منتخبًا، تتنافس على 17 منافسة في البلياردو والسنوكر، وتُختتم يوم 16 أكتوبر الجاري.
وتم تتويج السعودي خالد الغامدي بذهبية منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين، وحقق البحريني حسن الموسوي الميدالية الفضية، وحقق لاعبا منتخب البحرين حيدر مروم والإماراتي سالم السكر البرونز.
وفي منافسات البلياردو 10 كرات للناشئين تُوج البحريني حسين مروم بالذهبية، والسعودي مشاري الشمردل بالفضية، والسعوديان نواف الشمردل وخالد الغامدي بالبرونزية.
وفي منافسات البلياردو فِرق رجال 10 كرات تُوج منتخب البحرين بالميدالية الذهبية، ومنتخب السعودية A بالفضية، ومنتخب السعودية B ومنتخب الإمارات بالبرونزية.
وتُوج الكويتي محمد الحسينان بذهبية منافسات البلياردو 9 كرات تحت 17 عامًا، والإماراتي سلمان الزعابي بالفضية، والسعودي إبراهيم الأسود والبحريني حيدر مروم بالبرونزية.
وفي منافسات 10 كرات تحت 17 عامًا بالبلياردو تُوج البحريني حيدر مروم بالذهبية، والكويتي محمد الحسينان بالفضية، والسعوديان حسن الصالح وإبراهيم الأسود بالبرونزية.
وفي منافسات الكاروم فِرق رجال تُوج منتخب مصر بالذهبية، ومنتخب لبنان بالفضية، ومنتخبا السعودية وقطر بالبرونزية.
وفي منافسات السنوكر 15 كرة تحت 21 عامًا تُوج المصري مينا ملاك بالذهبية، ومواطنه أدهم إسماعيل بالفضية، واللاعبان السعودي زياد القباني والإماراتي سيف الزعابي بالبرونزية.
وفي منافسات السنوكر الماسترز فوق 40 عامًا تُوج الإماراتي محمد شهاب بالذهبية، والعراقي فراس كامل بالفضية، والبحريني حبيب صباح والقطري أحمد سيف بالبرونزية.
وفي منافسات السنوكر 15 كره فِرق رجال تُوج منتخب العراق بالذهبية، ومنتخب الإمارات بالفضية، ومنتخبا البحرين وقطر بالبرونزية.
وفي منافسات السنوكر 15 كرة تحت 19 عامًا تُوج المصري معاذ مغربي بالذهبية، ومواطنه أدهم إسماعيل بالفضية، واللاعبان السعودي زياد القباني والإماراتي سيف الزعابي بالبرونزية.