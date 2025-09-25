قمة الاتحاد والنصر تشعل الجولة الرابعة.. والأهلي في ضيافة الحزم

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات قوية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
تُقام المباراة في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما يخوض الحزم اللقاء وهو في المركز الـ14 برصيد نقطتين.
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
يحتل ضمك المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الاتفاق عاشرًا برصيد 4 نقاط.
تنطلق القمة الكروية المنتظرة بين النصر والاتحاد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء بجدة.
يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط.