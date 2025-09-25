رياضة

قمة الاتحاد والنصر تشعل الجولة الرابعة.. والأهلي في ضيافة الحزم

تم النشر في

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات قوية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

الحزم × الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما يخوض الحزم اللقاء وهو في المركز الـ14 برصيد نقطتين.

ضمك × الاتفاق

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

يحتل ضمك المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الاتفاق عاشرًا برصيد 4 نقاط.

الاتحاد × النصر

تنطلق القمة الكروية المنتظرة بين النصر والاتحاد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء بجدة.

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط.

دوري روشن السعودي للمحترفين

