دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية (الشارقة 2024).. القوى والطاولة ترفعان رصيد السعودية إلى 49 ميدالية

رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية (الشارقة 2024)، الرصيد السعودي من الميداليات في الدورة إلى 49 ميدالية متنوعة (16 ذهبية، 21 فضية، 12 برونزية)؛ عقب تحقيق منتخبي كرة الطاولة وألعاب القوى 23 ميدالية (5 ذهبيات، 11 فضية، 7 برونزيات) في منافسات اليوم الأربعاء التي استضافها نادي الثقة بالشارقة.
وجاءت أولى ميداليات اليوم، بواسطة لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي لكرة الطاولة، الذين حققوا ست ميداليات متنوعة (2 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية) في منافسات الفردي التي أقيمت صباح اليوم في صالة الألعاب بنادي الثقة.
وانتزعت اللاعبة زهراء آل طالع، ذهبية فردي السيدات لفئتي (1&2)، بعد تغلبها في المباراة النهائية على زميلتها مريم المريسل التي نالت الميدالية الفضية.
وخطف ثامر الحبشان، الذهبية الثانية لكرة الطاولة، عقب فوزه في جميع لقاءاته في منافسات فئات (6 - 9).
ونال اللاعب مناحي بن لبدة، الميدالية الفضية لفئتي (1&2)، وهي ذات الفئة التي نال برونزيتها زميله راكان السالمي.
وجاءت الميدالية السادسة والأخيرة لكرة الطاولة اليوم، بواسطة غالية العنزي، التي حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئات (3 – 5).
ويستكمل أخضر الطاولة مشاركته بالدورة، عندما يتواجد في منافسات الزوجي والزوجي المختلط بداية من العاشرة من صباح غد الخميس.
أنهى لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركتهم في الدورة البارالمبية، بتحقيقهم 17 ميدالية متنوعة (3 ذهبيات، 9 فضيات، 5 برونزيات) ليصبح مجموع ما حققته مع ميداليات الأمس 34 ميدالية (11 ذهبية، 14 فضية، 9 برونزيات) في ختام منافسات أم الألعاب بالدورة البارالمبية اليوم الأربعاء.
وجاءت أولى ذهبيات أم الألعاب، بواسطة العداء نور الصناع، الذي حقق المركز الأول لسباق 200م (T44) بزمن 24.63 ثانية، تاركاً الفضية لزميله جواد العلوي بزمن 25.34 ثانية، والبرونزية للبنان.
وانتزع العداء جمعان الزهراني، الميدالية الذهبية والمركز الأول لسباق 200م كراسي متحركة (T54)، بزمن 26.10 ثانية، تاركاً الفضية والبرونزية للإمارات والبحرين توالياً.
وخطف الرامي هاني النخلي، ذهبية مسابقة قذف القرص، برميه لمسافة 30.50م، ونالت العراق الفضية، والإمارات البرونزية.
وفي مسابقة دفع الجلة للإعاقة البصرية، حقق زياد الخريب الميدالية الفضية والرقم التأهيلي لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، بعد أن رمى لمسافة 9.50م، ونال زميله مختار الدواء البرونزية بمسافة 8.52م، وذهبت الذهبية للعراق.
وخطف العداء علي النخلي، الميدالية الفضية لسباق 200م (T37)، بعد أن أنهى السباق بزمن 24.63 ثانية، ونالت العراق الذهبية والبرونزية.
وطار العداء عبدالرحمن القرشي، بالميدالية الفضية لسباق 200م كراسي متحركة (T53)، بعد أن أنهى السباق بزمن 26.59 ثانية، وفازت الإمارات بالذهبية والبرونزية.
وفاز زميله الرامي حيدر سلامي، بالميدالية الفضية لمسابقة قذف القرص (T57)، بعد أن رمى لمسافة 33.84م، في حين نالت العراق الذهبية وسوريا البرونزية.
وحصلت الرامية سارة الجمعة، على الميدالية البرونزية لمسابقة قذف القرص (F33/34)، بعد أن رمت لمسافة 12.66م، وفازت الإمارات بالذهبية وقطر بالبرونزية.
وأضاف زياد الخريب فضيته الثانية في منافسات اليوم، عقب فوزه بالمركز الثاني لرمي الرمح بمسافة 21.98م، وحقق مختار الدواء برونزيته الثانية بمسافة 20.61م، وذهب المركز الأول للعراق.
ونال العداء ثامر الزهراني، الميدالية الفضية لسباق 800م (T37)، بعد أن جاء ثانياً بزمن 2.14.81 دقيقة، وخطفت الأردن الذهبية والبرونزية.
وحقق العداء البراء القرني، فضية سباق 800م للكراسي المتحركة (T54) بزمن 1.42.06 دقيقة، وفازت الإمارات بالذهبية والبرونزية.
ونال العداء عبدالعزيز الشاماني، الميدالية البرونزية لسباق 400م (T46) بزمن 1.24.73 دقيقة، وحققت العراق وعمان الذهبية والبرونزية.
وحصل الرامي راضي الحارثي، على الميدالية البرونزية لمسابقة قذف القرص (F51)، برميه لمسافة 8.50م، في حين انتزعت الإمارات الذهبية والفضية.
واختتم الرامي عبده مدخلي، مشاركة ألعاب القوى البارالمبية اليوم، بنيله الميدالية الفضية لمسابقة رمي الرمح، بحصوله على 587 نقطة، وحلت عمان أولاً وثالثاً.
طار المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة، اليوم الأربعاء، بحلوله بالمركز الأول للدور التمهيدي.
ويلاقي الأخضر في نصف النهائي الذي يقام عند الخامسة من عصر غد الخميس، المنتخب العراقي.
وكان الأخضر قد خسر مباراته اليوم أمام المنتخب الإماراتي 44 – 52 الذي سيلاقي العراق في نصف النهائي، إلا أن فارق النقاط المسجلة والمستقبلة باسم الأخضر طوال مبارياته الماضية وضعته في المركز الأول لهذا الدور.
تأهل المنتخب السعودي لكرة الهدف، إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة، بحلوله بالمركز الثالث في الدور الأول، عقب فوزه اليوم على نظيره المنتخب الأردني 12 – 10.
ويلاقي الأخضر، صاحب المركز الثاني في الدور الأول، المنتخب العراقي، عند الحادية عشرة والنصف من صباح غد الخميس في الصالة الرياضية بنادي الثقة.
وكان الأخضر قد تعادل في مباراته الافتتاحية مع قطر، ثم فاز على الإمارات وعمان، قبل أن يخسر من العراق أمس الثلاثاء.
يدشن لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية الرباع خالد الناجم مشاركته بالدورة البارالمبية، عندما يتواجد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد الخميس في منافسات وزن +107 كجم.