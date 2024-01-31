دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية (الشارقة 2024).. القوى والطاولة ترفعان رصيد السعودية إلى 49 ميدالية

أنهى لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركتهم في الدورة البارالمبية، بتحقيقهم 17 ميدالية متنوعة (3 ذهبيات، 9 فضيات، 5 برونزيات) ليصبح مجموع ما حققته مع ميداليات الأمس 34 ميدالية (11 ذهبية، 14 فضية، 9 برونزيات) في ختام منافسات أم الألعاب بالدورة البارالمبية اليوم الأربعاء.