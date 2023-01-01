هكذا علّق مدرب مانشستر يونايتد على انضمام رونالدو للنصر

وكانت مسألة مشاركة رونالدو ابن الـ37 عامًا أساسيًّا، موضوعًا ساخنًا في فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأدت إلى التهاب الأجواء مع المدرب إريك تن هاغ، وأدت في النهاية إلى رحيل "الدون" عن النادي الإنجليزي، بعد مقابلة تلفزيونية أجراها النجم البرتغالي ووجّه خلالها انتقادات لاذعة لإدارة النادي، كما قال إنه "لا يحترم تن هاغ".