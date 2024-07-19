اجتماع جديد بين النصر والبرازيلي "لوكاس باكيتا" نجم نادي "وست هام" لضمه هذا الصيف

وذكر موقع "TEAMTALK" البريطاني، أن نادي النصر تَواصَلَ خلال الساعات القليلة الماضية مع البرازيلي "لوكاس باكيتا" لاعب نادي "وست هام يونايتد"؛ لبحث إمكانية انتقاله إلى الفريق، إلّا أنّ اللاعب لم يردّ على العرض المقدم من نادي النصر، وطلب الحصول على وقت من أجل الردّ على العرض المقدم.