اجتماع جديد بين النصر والبرازيلي "لوكاس باكيتا" نجم نادي "وست هام" لضمه هذا الصيف

عقد مسؤولو نادي النصر الدولي اجتماعًا مع البرازيلي "لوكاس باكيتا" نجم نادي "وست هام يونايتد" الإنجليزي؛ لبحث إمكانية ضمّه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكر الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن مسيري النادي عقدوا اجتماعًا جديدًا مع البرازيلي "باكيتا" لاعب "وست هام"، بعد الاجتماع الأول الذي عقد في بداية شهر يوليو".
وأوضح الصحفي الذي يعمل في "شبكة سكاي سبورت" يعتبر "باكيتا" من ضمن الأسماء الموجودة في قائمة النصر لتعزيز الفريق هذا الصيف.
وأشار إلى أنّ الفجوة بين النصر ولاعب "وست هام" تظلّ كبيرة جدًّا وفرص الانتقال منخفضة حاليًّا.
وذكر موقع "TEAMTALK" البريطاني، أن نادي النصر تَواصَلَ خلال الساعات القليلة الماضية مع البرازيلي "لوكاس باكيتا" لاعب نادي "وست هام يونايتد"؛ لبحث إمكانية انتقاله إلى الفريق، إلّا أنّ اللاعب لم يردّ على العرض المقدم من نادي النصر، وطلب الحصول على وقت من أجل الردّ على العرض المقدم.