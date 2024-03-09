الفرنسية "دوريان" تحقق المركز الأول في أولى جولات "سباقات أكاديمية فورمولا 1 لعام 2024" بجدة

ونجحت الفرنسية دوريان بين سائقة فريق "بريما ريسينغ"، في الحصول على المركز الأول في السباق الثاني، بزمنٍ قدره 32 دقيقة و01 ثانية و271 جزءاً من الثانية، تلتها البريطانية آبي بولينغ سائقة فريق "رودين موتور سبورت" بفارق ثانية واحدة و994 جزءاً من الثانية، والهولندية مايا ويوج سائقة فريق "بريما ريسينغ" في المرتبة الثالثة، بفارق 5 ثوانٍ و376 جزءاً من الثانية.