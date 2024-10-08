"الأهلي" ينافس يوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع لاعب وسط أرسنال "توماس بارتي"

ودخل الدولي الغاني الأشهر العشرة الأخيرة من عقده، ومن غير المرجح أن يعرض عليه أرسنال تمديد عقده؛ مما يعني أنه سيكون متاحًا للانتقال المجاني الصيف المقبل.