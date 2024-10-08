"الأهلي" ينافس يوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع لاعب وسط أرسنال "توماس بارتي"

جدد مسؤولو النادي الأهلي اهتمامهم بالتعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي "أكرم كونور"؛ فإن لاعب وسط أرسنال المخضرم توماس بارتي، يحظى خلال هذه الفترة باهتمام كل من الأهلي ويوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
وأفاد كونور عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، بأن إدارة أتلتيكو مدريد، التي نقلت بارتي إلى أرسنال في عام 2020، تفكر في إعادته مرة أخرى.
وأشار إلى أن خبرة بارتي في الدوري الإسباني وملاءمته لنظام مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني تجعل هذه الصفقة جذابة للاعب.
ودخل الدولي الغاني الأشهر العشرة الأخيرة من عقده، ومن غير المرجح أن يعرض عليه أرسنال تمديد عقده؛ مما يعني أنه سيكون متاحًا للانتقال المجاني الصيف المقبل.