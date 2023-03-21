بتوجيه من وزير الرياضة.. تخصيص دخل مباراتي الأخضر مع فنزويلا وبوليفيا لعائلتي "السالم "وسالم مروان

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة المباراتين الوديتين حيث يلتقي الأخضر نظيره الفنزويلي يوم 24 مارس الجاري، فيما يواجه بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك ضمن المعسكر الذي يقام خلال أيام الفيفا في فترة التوقف الدولية.