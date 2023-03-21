بتوجيه من وزير الرياضة.. تخصيص دخل مباراتي الأخضر مع فنزويلا وبوليفيا لعائلتي "السالم "وسالم مروان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا لعائلتي لاعبي المنتخب السعودي السابقين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله، وذلك بتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بالرياضيين وبما يخدم كرة القدم السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.
وتأتي هذه البادرة تقديراً للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان في مسيرتهما مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية.
ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة المباراتين الوديتين حيث يلتقي الأخضر نظيره الفنزويلي يوم 24 مارس الجاري، فيما يواجه بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك ضمن المعسكر الذي يقام خلال أيام الفيفا في فترة التوقف الدولية.