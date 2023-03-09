خلال حفل تخرج أول دفعة للأكاديمية الأولمبية السعودية.. تعيين "فهد بن جلوي" عضوًا فخريًّا

ورفع الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على الدعم والرعاية التي يوليانها، حفظهما الله، للقطاع الرياضي بالمملكة، بمتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي قدّم كل التسهيلات لزيادة عدد تمثيل الكوادر السعودية في المنظمات الرياضية الدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.