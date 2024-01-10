"الآسيوي" يعتمد مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال2023 - 2024.. تعرف عليها

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا التي أقيمت 28 ديسمبر الماضي، قد أسفرت عن مواجهة سعودية خالصة بين النصر أمام نظيره الفيحاء.
وتقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يوم 14 فبراير، على أن تكون مباراة الإياب في ملعب "الأول بارك" يوم 21 من الشهر نفسه.
في المقابل يلتقي الهلال مع سيباهان الإيراني وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير على ملعب "ناغش اي-جاهان" (أصفهان)، وسيقام الإياب بينهما في الـ22 من الشهر ذاته، بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية "الملز" بالرياض.
ويواجه نادي الاتحاد نظيره نافباهور الأوزبكي، وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير، على ملعب المركزي (قرشي)، ويتجدد اللقاء بينهما في إياب الدور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في الـ22 من الشهر ذاته.
ويحل العين الإماراتي ضيفاً على نظيره ناساف في دور الذهاب يوم 14 فبراير على الملعب المركزي (قرشي)، وسيقام الإياب على ملعب الفريق الإماراتي في الـ21 من الشهر ذاته، بملعب هزاع بن زايد (العين).