"الآسيوي" يعتمد مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال2023 - 2024.. تعرف عليها

وتقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يوم 14 فبراير، على أن تكون مباراة الإياب في ملعب "الأول بارك" يوم 21 من الشهر نفسه.