مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ساوثهامبتون بنجاح

نجح مانشستر يونايتد في تخطي عقبة مستضيفه ساوثهامبتون بنجاح، بفوزه عليه بهدف دون رد، اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سينت ماري" في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.