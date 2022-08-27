مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ساوثهامبتون بنجاح

نجح مانشستر يونايتد في تخطي عقبة مستضيفه ساوثهامبتون بنجاح، بفوزه عليه بهدف دون رد، اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سينت ماري" في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين مانشستر يونايتد، بالفضل للاعبه البرتغالي برونو فيرنانديش الذي وقّع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.
وبهذا الانتصار رفع فريق مانشستر يونايتد، رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتًا؛ في حين تَجَمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
وشهدت المباراة المشاركةَ الرسمية الأولى لمتوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو المنضمّ حديثًا إلى صفوف الفريق الإنجليزي من ريال مدريد الإسباني.