بطولة آسيا 2023.. الأردن يتجاوز عقبة العراق ويتأهل لربع النهائي

تأهل منتخب الأردن إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على نظيره منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك يوم الاثنين على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.