في دوري أبطال آسيا.. هدف "تاليسكا" و"ميشيل" يتنافسان على جائزة الأجمل

يتنافس هدف نجم النصر أندرسون تاليسكا وهدف مواطنه ميشايل ديلغادو لاعب الهلال على جائزة أجمل أهداف الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وتواصلت المنافسة القوية خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وتم تحقيق العديد من النتائج المميزة.
وشهدت هذه الجولة تسجيل عدة أهداف مميزة، حيث قام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار عشرة أهداف، يمكن للقراء المشاركة أدناه في التصويت للهدف الأجمل من بينها.
انتظر الهلال حتى الدقيقة 62 من أجل افتتاح التسجيل في المباراة خارج ملعبه أمام مومباي سيتي، عندما تقدم ميشيل بذكاء من خلف المدافعين ليحول برأسه تمريرة محمد البريك العرضية إلى داخل المرمى.
خاص نادي النصر المواجهة أمام الدحيل بغياب النجم كريستيانو رونالدو، ولكن أندرسون تاليسكا نجح في تعويض هذا الغياب، بعدما سجل ثلاثة أهداف، كان ثانيها في الدقيقة 27 بعدما وصلته الكرة إثر سلسلة من التمريرات، فتبادل التمرير مع عبدالرحمن غريب واستدار قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التصويت لاختيار أجمل أهداف الجولة الرابعة سيستمر لغاية يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري.