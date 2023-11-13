في دوري أبطال آسيا.. هدف "تاليسكا" و"ميشيل" يتنافسان على جائزة الأجمل

خاص نادي النصر المواجهة أمام الدحيل بغياب النجم كريستيانو رونالدو، ولكن أندرسون تاليسكا نجح في تعويض هذا الغياب، بعدما سجل ثلاثة أهداف، كان ثانيها في الدقيقة 27 بعدما وصلته الكرة إثر سلسلة من التمريرات، فتبادل التمرير مع عبدالرحمن غريب واستدار قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.