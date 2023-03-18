تحضيراً لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتغلب على الصين

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، على منتخب الصين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 65 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، سعد المطيري، ياسين خالد، محمد عبدالله، رياض يامي، قاسم سلطان، جاذوب الظفيري، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تغلب في مباراته التجريبية الأولى التي جمعته بمنتخب الصين بنتيجة 1-0.