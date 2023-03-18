تحضيراً لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتغلب على الصين

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، على منتخب الصين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.