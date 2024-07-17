ماكسيمان يوجه رسالة للجماهير الأهلي عقب رحيله إلى فنربخشة التركي

وتابع : "أتمنى لو كان بإمكاني أن أعطيكم أكثر في فترة التحضير للموسم القادم، أردت أن أقدم أكثر من ذلك بكثير، ولكن الموسم المقبل، ستُكتب قصتي في مكان آخر لأنني سأذهب على سبيل الإعارة إلى ناد آخر لمدة عام".