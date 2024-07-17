ماكسيمان يوجه رسالة للجماهير الأهلي عقب رحيله إلى فنربخشة التركي

وجه اللاعب الفرنسي، آلان سان ماكسيمان لاعب نادي الأهلي ، رسالة وداع إلى جماهير فريقه بعد إعلان انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف نادي فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء.
وكتب سان ماكسيمان عبر حسابه الشخصي على منصة (أكس): " بعد عام في المملكة العربية السعودية، حان الوقت بالنسبة لي لخوض تحدي جديد. لم أكن أتوقع أن أغادر بهذه السرعة، لكن الحياة مليئة بالمفاجآت".
وأضاف :"لم يكن الموسم الماضي سهلاً، لكننا نجحنا، وأنا سعيد لأننا تمكنا من تأمين المركز الثالث في الدوري. بشكل عام، لقد استمتعت بالتواجد مع زملائي المميزين في الفريق. حقا، لقد صنعت أخوة مدى الحياة في هذا الفريق! أنا ممتن حقاً لتجربتي ودعمكم الحار".
وتابع : "أتمنى لو كان بإمكاني أن أعطيكم أكثر في فترة التحضير للموسم القادم، أردت أن أقدم أكثر من ذلك بكثير، ولكن الموسم المقبل، ستُكتب قصتي في مكان آخر لأنني سأذهب على سبيل الإعارة إلى ناد آخر لمدة عام".
وختم ماكسيمان قائلا: "شكرًا لكم وأتمنى لكم الأفضل! إلى أن نلتقي مجددًا".
وكان الأهلي قد أعلن اليوم الأربعاء إعارة اللاعب الفرنسي ألان سان ماكسيمان لصفوف نادي فنربخشة التركي لمدة موسم رياضي 2024-2025.