"عبدالله بن فهد" يتوّج "إيمانويل" بلقب شوط "قفز السعودية" المؤهِّل لكأس العالم

توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم الجمعة، الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، بلقب الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك ضمن أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الأول في بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.