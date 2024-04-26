دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: أخضر اليد يتوج بالذهبية.. و"فوزي" ثالث ترتيب الرياضات الإلكترونية

وجاء نيل فوزي لثالث الترتيب، بتغلبه على الكويتي عبدالعزيز الحساوي 5 – 4، ثم على القطري محمد القريشي 6 – 1، قبل أن يخسر من الإماراتي مهند السماري 3 – 5، على أن يختتم مشاركته بالدورة، بتواجده في نهائيات المسابقة، التي تنطلق عند الحادية عشرة من صباح غد السبت.