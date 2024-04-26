دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: أخضر اليد يتوج بالذهبية.. و"فوزي" ثالث ترتيب الرياضات الإلكترونية

توج المنتخب السعودي لكرة اليد، بالميدالية الذهبية، لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات، وذلك عقب نهاية مباراته الختامية بالدورة، اليوم الجمعة، والتي تغلب فيها على نظيره القطري بنتيجة 37 – 17 في صالة نادي البطائح بالشارقة، بحضور الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن؛ الذي قلّد الفرق الفائزة بالميداليات الملونة.
وجاء حصول الأخضر على الذهبية، عقب تصدره لجدول الترتيب العام للمسابقة بالعلامة الكاملة، إثر فوزه في جميع مبارياته بالدورة، تاركاً الميدالية الفضية للكويت، فيما ذهبت البرونزية للمنتخب البحريني.
رفع لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي الرصيد السعودي من الميداليات الخليجية إلى 72 ميدالية (34 ذهبية، 24 فضية، 14 برونزية)؛ عقب فوزه اليوم بالميدالية البرونزية لمسابقة فردي الـ8 كرات، التي أقيمت في صالة (E ZONE) في دبي.
وجاء فوز الغامدي بالبرونزية، إثر تغلبه على الإماراتي عبدالله الحمادي 7 – 4 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو الذي قد فاز في دور الـ8 على الإماراتي سالم النعيمي بنتيجة 6 – 1، ثم خسر في نصف النهائي من البحريني حسين مروم 6 – 4.
وأنهى زميله مشاري الشمردل، مشاركته بالدورة، عقب خسارته في دور الـ16 أمام البحريني حيدر مروم بنتيجة 3 – 6.
ويواصل أخضر البلياردو مشاركته الخليجية، عندما يشارك في مسابقة فردي الـ9 كرات، بداية من الثالثة من عصر غد السبت، باللاعبين عبدالرحمن الموسى وخالد الغامدي.
حل لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية محمد فوزي، بالمركز الثالث في جدول الترتيب العام للعبة (EA FC24)، عقب فوزه في مباراتين وخسارته في لقاء واحد، في المنافسات التي انطلقت اليوم الجمعة، في صالة الرياضات الإلكترونية في دبي.
وجاء نيل فوزي لثالث الترتيب، بتغلبه على الكويتي عبدالعزيز الحساوي 5 – 4، ثم على القطري محمد القريشي 6 – 1، قبل أن يخسر من الإماراتي مهند السماري 3 – 5، على أن يختتم مشاركته بالدورة، بتواجده في نهائيات المسابقة، التي تنطلق عند الحادية عشرة من صباح غد السبت.
أنهى المنتخب السعودي للجولف، منافسات اليوم الأول من مسابقة الجولف؛ التي تمتد حتى يوم بعد غد الأحد، في نادي أبو ظبي للجولف، بحلوله في المركز الثالث في جدول الترتيب العام للفرق.
وجاء نيل الأخضر للمركز الثالث، إثر تحقيق اللاعب عبدالعزيز المديميغ للمركز الحادي عشر في منافسات الفردي بـ89 ضربة، وخالد المديميغ للمركز الثاني عشر بـ90 ضربة، وسعود القصيبي للمركز الثالث عشر بـ91 ضربة.
ويستكمل أخضر الجولف مشاركته بالدورة، عند السادسة من صباح غد السبت بتوقيت المملكة.
يختتم المنتخب السعودي للدراجات، مشاركته الخليجية، بتواجده في سباق فردي ضد الساعة للشباب والناشئين، بداية من الساعة السادسة من صباح غد السبت.
ويمثل الأخضر في الناشئين 10 كم، حسين آل صفر وطه الخليفة، فيما يشارك فارس المضحي ومحمد اليوسف في سباق الشباب 20 كم.
يدشن المنتخب السعودي للجودو، عند الرابعة من عصر غد السبت، مشاركته بالدورة الخليجية، على صالة مبادلة ارينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويمثل الأخضر في منافسات الغد، اللاعب سعود الفيفي (50 كجم)، وأحمد المحمادي (60 كجم)، وسعود الزهراني (66 كجم).
تنطلق عند العاشرة من صباح غد السبت، منافسات الكاراتيه بالدورة الخليجية، التي تستمر لمدة يومين على صالة نادي الشارقة الرياضي.
ويمثل الأخضر في منافسات القتال الفردي غداً السبت، ريان العطوي وزن تحت 55 كجم، ومهدي آل منجم (تحت 61 كجم)، وسعد السيف (تحت 68 كجم)، وعبدالله القحطاني (تحت 76 كجم)، وسيف القايد (فوق 76 كجم)، وجنة العميرين وزن تحت 53 كجم.
يلاقي المنتخب السعودي لكرة السلة 3 × 3، عند العاشرة من صباح غد السبت، نظيره الإماراتي، في افتتاح مشاركته الخليجية على صالة نادي الثقة بالشارقة، بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان.
ويشارك الأخضر بالدورة، بفريقين، نسائي ورجالي، حيث تنطلق منافسات السيدات من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً، على أن تقام منافسات الرجال في نفس اليوم بداية من الرابعة عصراً.
أنهى المنتخب السعودي للسباحة، استعداداته، للمشاركة في منافسات السباحة بالدورة الخليجية، التي تنطلق عند العاشرة من صباح غد السبت في نادي أبو ظبي للرياضات المائية.
ويمثل الأخضر 14 لاعباً ولاعبة، يتنافسون إلى جانب منتخبات الكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين.